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13.02.2019, 08:33

ФРГ в ООН: Звонка Путина достаточно для свободного доступа ОБСЕ

ФРГ в ООН: Звонка Путина достаточно для свободного доступа ОБСЕ - Фото
Фото: EPA

В Германии назвали шуткой предложение РФ о необходимости защиты наблюдателей ОБСЕ со стороны миротворцев ООН

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Достаточно одного звонка президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила беспрепятственный доступ во временно оккупированном Донбассе. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, сообщает УНИАН.

Он сослался на данные ОБСЕ, что наблюдатели не имеют свободного доступа к объектам на оккупированной территории Донбасса.

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"И Россия поддержала прошлогодние "выборы", которые состоялись 11 ноября. Это вновь демонстрирует, что Россия не готова следовать комплексу мер", - подчеркнул Хойзген.

По его словам, Германия готова поддержать миссию ООН, которая обсуждалась.

"Мандат, предложенный для нее Россией, что миротворцы ООН должны защищать СММ ОБСЕ - я думаю, что это шутка, поскольку для того, чтобы они имели свободный доступ и передвижение, - для этого понадобится лишь один телефонный звонок от российского президента", - сказал Хойзген.

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 

12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.

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Теги: владимир путин, совбез оон, Кристоф Хойзген
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