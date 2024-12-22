FT: Команда Трампа будет настаивать на выводе США из ВОЗ после его инаугурации

Трамп начал процесс выхода из ВОЗ еще в 2020 году, обвинив организацию в ведении Китая, но этот процесс не был завершен

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Переходная команда Дональда Трампа настаивает на выводе США из Всемирной организации здравоохранения сразу после инаугурации избранного американского президента. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

Эксперты предупреждают, что этот шаг будет иметь "катастрофические последствия" для глобального здравоохранения, поскольку лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования, усложнив его способность реагировать на кризисные ситуации, такие как пандемия коронавируса; США обеспечивают около 16% бюджета ВОЗ.

Трамп начал процесс выхода из ВОЗ еще в 2020 году, обвинив организацию в ведении Китая, но этот процесс не был завершен. Когда Джо Байден стал президентом в 2021 году, он возобновил отношения с ВОЗ. Теперь часть команды Трампа хочет ускорить выход и объявить об этом на инаугурации 20 января, пишет FT.

Профессор по глобальному здравоохранению юридической школы Georgetown Law Лоренс Гостин предупредила, что выход США "оставит вакуум в глобальном лидерстве в области здравоохранения, и никто не восполнит этот пробел".

Эшиш Джха, бывший координатор реагирования на COVID-19 в Белом доме, подчеркнул важность участия США в таких организациях, в частности для разработки и распространения вакцин в чрезвычайных ситуациях. Он отметил, что "выход из ВОЗ сделает США незащищенными от будущих вспышек заболеваний".

Если США выйдут из ВОЗ, вряд ли европейские страны увеличат финансирование, а Китай может попытаться использовать эту ситуацию для расширения своего влияния, пишет FT. Критики считают, что выход из ВОЗ передаст лидерство Китаю, что будет стратегически невыгодно для США.