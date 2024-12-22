FT: Команда Трампа наполягатиме на виведенні США з ВООЗ після його інавгурації

Трамп почав процес виходу з ВООЗ ще у 2020 році, звинувативши організацію в підпорядкуванні Китаю, але цей процес не був завершений

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Перехідна команда Дональда Трампа наполягає на виведенні США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я одразу після інавгурації обраного американського президента. Про це пише Financial Times з посиланням на експертів у сфері охорони здоров'я.

Експерти попереджають, що цей крок матиме "катастрофічні наслідки" для глобальної охорони здоров'я, оскільки позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування, ускладнивши її здатність реагувати на кризові ситуації, такі як пандемія коронавірусу; США забезпечують близько 16% бюджету ВООЗ.

Трамп почав процес виходу з ВООЗ ще у 2020 році, звинувативши організацію у підпорядкуванні Китаю, але цей процес не був завершений. Коли Джо Байден став президентом у 2021 році, він відновив відносини з ВООЗ. Тепер частина команди Трампа хоче прискорити вихід і оголосити про це на інавгурації 20 січня, пише FT.

Професорка з глобальної охорони здоров'я юридичної школи Georgetown Law Лоренс Гостін, попередила, що вихід США "залишить вакуум у глобальному лідерстві в галузі охорони здоров'я, і ніхто не заповнить цю прогалину".

Ешиш Джха, колишній координатор реагування на COVID-19 у Білому домі, підкреслив важливість участі США у таких організаціях, зокрема для розробки та розповсюдження вакцин під час надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що "вихід із ВООЗ зробить США незахищеними від майбутніх спалахів захворювань".

Якщо США вийдуть з ВООЗ, навряд чи європейські країни збільшать фінансування, а Китай може спробувати використати цю ситуацію для розширення свого впливу, пише FT. Критики вважають, що вихід із ВООЗ передасть лідерство Китаю, що буде стратегічно невигідно для США.