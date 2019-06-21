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21.06.2019, 18:31

Футболист Федецкий идет в Раду от партии Слуга народа

Футболист Федецкий идет в Раду от партии Слуга народа - Фото
Артем Федецкий (фото - dynamo.kiev.ua)

Он баллотируется в 118-м округе Львовской области

Украинский футболист Артем Федецкий баллотируется в народные депутаты от президентской партии Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба политической силы, публикуя список кандидатов в одномандатных округах.

Федецкий – футболист-профессионал, играл за клуб "Карпаты", а также в национальной сборной.

В биографии от пресс-службы также сообщается, что он окончил Луцкий институт развития человека при Открытом международном университете развития человек "Украина" по специальности Маркетинг.

Федецкий баллотируется в 118-м округе Львовской области.

Сегодня Слуга народа публикует список всех своих кандидатов-мажоритарщиков.

В ЦИК ранее сообщили, что покажут список всех кандидатов в нардепы, а также утвердят цвет, форму и текст избирательных бюллетеней 25 и 26 июня.

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Теги: Слуга народа, выборы, артем федецкий
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