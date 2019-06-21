Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 14:34

ЦИК сообщила, когда покажет список всех кандидатов в нардепы

ЦИК сообщила, когда покажет список всех кандидатов в нардепы - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вчера был последний день подачи документов. Через пять дней ЦИК покажет список всех зарегистрированных

25 июня Центральная избирательная комиссия покажет список всех кандидатов в депутаты, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Кроме того, на следующий день, 26 июня, комиссия утвердит форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах.

Слипачук также отметила, что вчера, 20 июня, в последний день подачи документов кандидатов в депутаты, в ЦИК поступили документы около 1200 кандидатов, хотя до 20 июня в целом подались чуть больше 2000. "И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - отметила глава ЦИК.

Она также напомнила, что кроме выборов народных депутатов, на 30 июня назначены также выборы в объединенные территориальные общины.

Ранее сегодня в Комитете избирателей Украины сообщили, что в одномандатных округах массово регистрируются кандидаты, приписывающие себе принадлежность к президентской партии Слуга народа.

Читайте также: Слуга народа подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик, татьяна слипачук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 