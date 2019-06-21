ЦИК сообщила, когда покажет список всех кандидатов в нардепы

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

25 июня Центральная избирательная комиссия покажет список всех кандидатов в депутаты, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Кроме того, на следующий день, 26 июня, комиссия утвердит форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах.

Слипачук также отметила, что вчера, 20 июня, в последний день подачи документов кандидатов в депутаты, в ЦИК поступили документы около 1200 кандидатов, хотя до 20 июня в целом подались чуть больше 2000. "И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - отметила глава ЦИК.

Она также напомнила, что кроме выборов народных депутатов, на 30 июня назначены также выборы в объединенные территориальные общины.

Ранее сегодня в Комитете избирателей Украины сообщили, что в одномандатных округах массово регистрируются кандидаты, приписывающие себе принадлежность к президентской партии Слуга народа.

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