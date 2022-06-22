Галкин пропал из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Имя российского юмориста Максима Галкина пропало из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликован на сайте Министерства культуры.

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Согласно данным сайта, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года.

Сейчас в перечне 209 человек.

Пресс-служба Минкультуры на телефонные звонки не отвечает.

Галкин попал в "черный список" Минкульта 4 ноября 2021 года. Что стало причиной – неизвестно.

В 2014 году пропагандистское издание РФ "Комсомольская правда" сообщало, что Галкин выступил во временно оккупированном Крыму c подсанкционным певцом Григорием Лепсом.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Галкин выступил против войны и покинул Россию. Сейчас он находится в Израиле. На одном из концертов там он рассказал, что в РФ его травят журналисты.

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Вадим Ребрина

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