Галкин пропал из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Имя российского юмориста Максима Галкина пропало из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликован на сайте Министерства культуры.
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Согласно данным сайта, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года.
Сейчас в перечне 209 человек.
Пресс-служба Минкультуры на телефонные звонки не отвечает.
Галкин попал в "черный список" Минкульта 4 ноября 2021 года. Что стало причиной – неизвестно.
В 2014 году пропагандистское издание РФ "Комсомольская правда" сообщало, что Галкин выступил во временно оккупированном Крыму c подсанкционным певцом Григорием Лепсом.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Галкин выступил против войны и покинул Россию. Сейчас он находится в Израиле. На одном из концертов там он рассказал, что в РФ его травят журналисты.
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