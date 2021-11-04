Российский комик Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта. Об этом говорится на сайте ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Галкин был включен в список 3 ноября. Минкульт может добавлять в него людей по представлению Службы безопасности Украины, Совета нацбезопасности и обороны или Нацрады по теле- и радиовещанию.

В Украине запрещено показывать фильмы, если в нем участвовал кто-то из черного списка Минкульта.

LIGA.net попросила СБУ объяснить, за что конкретно под санкции попал Галкин.

В 2014 году пропагандистское издание РФ Комсомольская правда сообщало, что Галкин выступил во временно оккупированном Крыму c подсанкционным певцом Григорием Лепсом.

В 2019-м году Галкин на одном из концертов критиковал президента РФ Владимира Путина, говорил, что он "в мыслях Марс завоевывает", а с проблемами россиян ему "скучно". Также Галкин возмущался, что в РФ говорят "все об Украине и Украине".

Осенью 2020-го Галкин пытался пародировать президента Владимира Зеленского и высмеивал его инициативу о пяти вопросах, которые гражданам задавали на местных выборах. В образе Зеленского он в частности предлагал спросить у избирателей, "нужно ли сократить население Украины до 300 депутатов".

Читайте также: Зеленский заявил, что снятые до войны с РФ фильмы не должны страдать из-за позиции актеров

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.