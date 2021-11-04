Российский комик Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта
Российский комик Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Отмечается, что Галкин был включен в список 3 ноября. Минкульт может добавлять в него людей по представлению Службы безопасности Украины, Совета нацбезопасности и обороны или Нацрады по теле- и радиовещанию.
В Украине запрещено показывать фильмы, если в нем участвовал кто-то из черного списка Минкульта.
LIGA.net попросила СБУ объяснить, за что конкретно под санкции попал Галкин.
В 2014 году пропагандистское издание РФ Комсомольская правда сообщало, что Галкин выступил во временно оккупированном Крыму c подсанкционным певцом Григорием Лепсом.
В 2019-м году Галкин на одном из концертов критиковал президента РФ Владимира Путина, говорил, что он "в мыслях Марс завоевывает", а с проблемами россиян ему "скучно". Также Галкин возмущался, что в РФ говорят "все об Украине и Украине".
Осенью 2020-го Галкин пытался пародировать президента Владимира Зеленского и высмеивал его инициативу о пяти вопросах, которые гражданам задавали на местных выборах. В образе Зеленского он в частности предлагал спросить у избирателей, "нужно ли сократить население Украины до 300 депутатов".
- 1 ноября в черный список Минкульта внесли 32 актера. Украинский актер Валентин Томусяк заявил, что попал под санкции по ошибке, не имеет никакого отношения к пропагандистскому фильму РФ "Солнцепек", не посещал Россию и временно оккупированные территории с начала войны. Он требует исправления ошибки и извинений от властей.
- Министр культуры Александр Ткаченко поручил СБУ разобраться в этой ситуации.
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