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Зеленский заявил, что снятые до войны с РФ фильмы не должны страдать из-за позиции актеров

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 09:03
Зеленский заявил, что снятые до войны с РФ фильмы не должны страдать из-за позиции актеров - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео Свобода слова на ICTV, YouTube)

Снятые до войны с Россией фильмы не должны страдать из-за слов актеров, но персональные санкции против авторов высказываний – правильные. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью программе Свобода слова на ICTV.

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Зеленский считает, что нельзя ко все фильмам применять одинаковые санкции. Для примера он привел сериал "Сваты", который студия Квартал 95 сняла еще до войны с Россией.

По словам президента, там были "любимые актеры", но один из них сказал "неправильные с точки зрения гражданина Украины" вещи об оккупации Крыма. Этому актеру запретили въезд в Украину на три года – и Зеленский считает такие санкции правильными.

Однако насчет фильмов у президента иная позиция. Для примера он взял условный советский фильм с актрисой Лией Ахеджаковой, который сняли 30 лет назад.

"Она стоит с актером, который запрещен, но сама поддерживает независимость Украины. Она же не виновата, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума, на кого-то давление, кто-то что-то ляпнул и не успел исправиться. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны", – сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул: необходимо применять все санкции в случаях, как с российским актером Михаилом Пореченковым, который стрелял в сторону украинских военных.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Лия Ахеджакова санкции фильмы актеры сваты
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