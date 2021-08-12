Интеру назначили третью подряд проверку из-за фильмов с актерами РФ из "черного списка"

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания назначил Интеру третью подряд внеплановую проверку из-за фильмов с российскими актерами. Как сообщает пресс-служба регулятора, телеканал "не реагирует и продолжает нарушать законодательство".

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Нацсовет провел мониторинг эфира Интера 26, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4 и 7 августа этого года. Из-за признаков нарушения украинского законодательства каналу назначили внеплановую проверку, так как Интер показывал фильмы с российскими актерами из "черного списка" Минкульта.

В этот период в эфире Интера были такие фильмы:

- "Место встречи изменить нельзя" режиссера Станислава Говорухина;

- "Узник замка Иф" с Михаилом Боярским;

- "Д'Артаньян и три мушкетера" с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым, Борисом Клюевым;

- "По семейным обстоятельствам" с Евгением Стебловым;

- "Большая перемена" с Валентиной Талызиной.

Указанные лица внесены в "черный список" украинского Минкульта за незаконное посещение оккупированного Крыма, участие в съемках на полуострове и в пропагандистских мероприятиях РФ, за поддержку российской агрессии против Украины.

Новую проверку на Интере назначили с 30 августа по 10 сентября 2021-го. Телеканал должен отправить регулятору документы и материалы для проведения проверки, а также свои объяснения.

Нацсовет отметил, что это уже третья проверка, назначенная Интеру за подобные нарушения – решения о предыдущих принимали 15 и 29 июля.

"Очевидно, телеканал не реагирует на решение регулятора и продолжает игнорировать действующее законодательство Украины", – заявили в Нацсовете.

При этом регулятор не уточняет, какие меры могут быть предприняты против канала за "проваленные" проверки.

15 июля Нацсовет оштрафовал телеканал 1+1 за то, что на нем показывали сериал "Кухня" на русском языке с украинскими субтитрами.

В этот же день Нацсовет назначил внеплановую проверку на Интере из-за 11 советских фильмов с фигурантами "черного списка" Минкульта.

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Оксана Житнюк

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