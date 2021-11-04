Украинский актер заявил, что по ошибке попал под санкции. Минкульт поручил СБУ разобраться

Украинский актер Валентин Томусяк, звезда сериала "Крепостная", заявил в Facebook, что его по ошибке включили в санкционный список Минкульта. Министр культуры Александр Ткаченко написал в Telegram, что поручил Службе безопасности Украины с этим разобраться.

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Вечером 3 ноября Томусяк заявил, что узнал о своем включении в "черный список" Минкульта. По словам актера, его включили якобы за причастность к съемкам российского пропагандистского фильма "Солнцепек".

Томусяк пишет, что не имеет никакого отношения к "антиукраинскому фильму, который снят страной-агрессором и позорно описывает события на Донбассе". Актер также говорит, что не посещал Россию и временно оккупированные территории с начала войны.

Жена актера написала в Facebook, что в пропагандистском фильме снимался актер, похожий на ее мужа.

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"Не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, мое эмоциональное состояние. Ожидаю, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – написал Томусяк.

Ткаченко сообщил, что вчера обратился к СБУ с просьбой проверить, как Томусяк попал в санкционный список. По его словам, этот инцидент "доказывает, что система нуждается в доработке". В СБУ сказали LIGA.net, что выясняют детали произошедшего.

1 ноября в черный список Минкульта внесли 32 актеров. В нем оказался и Томусяк. Предлагать кандидатов на включение в список могут СБУ, Совет нацбезопасности и обороны или Нацрада по теле- и радиовещанию.

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Марк Сировой

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