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Украинский актер заявил, что по ошибке попал под санкции. Минкульт поручил СБУ разобраться

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 13:25
Украинский актер заявил, что по ошибке попал под санкции. Минкульт поручил СБУ разобраться - Фото
Валентин Томусяк (фото - Valentin Tomusyak, Facebook)

Украинский актер Валентин Томусяк, звезда сериала "Крепостная", заявил в Facebook, что его по ошибке включили в санкционный список Минкульта. Министр культуры Александр Ткаченко написал в Telegram, что поручил Службе безопасности Украины с этим разобраться.

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Вечером 3 ноября Томусяк заявил, что узнал о своем включении в "черный список" Минкульта. По словам актера, его включили якобы за причастность к съемкам российского пропагандистского фильма "Солнцепек".

Томусяк пишет, что не имеет никакого отношения к "антиукраинскому фильму, который снят страной-агрессором и позорно описывает события на Донбассе". Актер также говорит, что не посещал Россию и временно оккупированные территории с начала войны.

Жена актера написала в Facebook, что в пропагандистском фильме снимался актер, похожий на ее мужа.

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Украинский актер заявил, что по ошибке попал под санкции. Минкульт поручил СБУ разобраться

"Не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, мое эмоциональное состояние. Ожидаю, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – написал Томусяк.

Ткаченко сообщил, что вчера обратился к СБУ с просьбой проверить, как Томусяк попал в санкционный список. По его словам, этот инцидент "доказывает, что система нуждается в доработке". В СБУ сказали LIGA.net, что выясняют детали произошедшего.

Украинский актер заявил, что по ошибке попал под санкции. Минкульт поручил СБУ разобраться

Украинский актер заявил, что по ошибке попал под санкции. Минкульт поручил СБУ разобраться

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Марк Сировой
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