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В черный список Минкульта попали 32 актера: снялись в пропагандистском фильме о Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 14:36
В черный список Минкульта попали 32 актера: снялись в пропагандистском фильме о Донбассе - Фото
Солнцепек (Скриншот - YouTube, трейлер фильма)

В черный список Министерства культуры попали еще 32 российских актера. Приказ от 1 ноября 2021-го опубликован на сайте Минкульта.

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В списке насчитывается уже 258 человек. Среди "новеньких" – те, кто участвовал в съемках пропагандистского фильма "Солнцепек".

Российские актеры попали в черный список на основании обращений Службы безопасности Украины, данный перечень регулярно обновляется по мере поступления сообщений от правоохранителей.

В черный список Минкульта попали 32 актера: снялись в пропагандистском фильме о Донбассе

В черный список Минкульта попали 32 актера: снялись в пропагандистском фильме о Донбассе

Несколько недель назад Минкульт уже пополнял черный список 14 актерами из того же фильма.

СПРАВКА. "Солнцепек" – российский пропагандистский фильм, снятый в оккупированном Крыму. События происходят в мае 2014-го на временно оккупированной территории Луганской области. Главный герой – бывший "афганец". В ленте наемники ЧВК Вагнера представлены как положительные персонажи, а украинские военные – отрицательные. В фильме используются типичные тезисы роспропаганды – боевиков гибридной армии РФ называют "ополчением", а украинских защитников – "карателями".

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Оксана Житнюк
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