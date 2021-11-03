В черный список Минкульта попали 32 актера: снялись в пропагандистском фильме о Донбассе

В черный список Министерства культуры попали еще 32 российских актера. Приказ от 1 ноября 2021-го опубликован на сайте Минкульта.

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В списке насчитывается уже 258 человек. Среди "новеньких" – те, кто участвовал в съемках пропагандистского фильма "Солнцепек".

Российские актеры попали в черный список на основании обращений Службы безопасности Украины, данный перечень регулярно обновляется по мере поступления сообщений от правоохранителей.

Несколько недель назад Минкульт уже пополнял черный список 14 актерами из того же фильма.

СПРАВКА. "Солнцепек" – российский пропагандистский фильм, снятый в оккупированном Крыму. События происходят в мае 2014-го на временно оккупированной территории Луганской области. Главный герой – бывший "афганец". В ленте наемники ЧВК Вагнера представлены как положительные персонажи, а украинские военные – отрицательные. В фильме используются типичные тезисы роспропаганды – боевиков гибридной армии РФ называют "ополчением", а украинских защитников – "карателями".

9 и 11 февраля 2021-го Минкульт внес в черный список семь российских артистов.

29 апреля российского рэпера Моргенштерна внесли в список невъездных.

25 июня рэпер Баста выступил в Киеве. Активисты вышли на акцию протеста.

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Оксана Житнюк

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