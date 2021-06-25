В Киеве, у концерт-холла StereoPlaza, протестовали против проведения концерта российского рэпера Василия Вакуленко (Баста), который неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Трансляцию с места событий вело hromadske.

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"Моя цель была бы помешать выступлению Басты в Украине. Я считаю, что во время войны никто из российских звезд не должен выступать в Украине", – сказал один из активистов.

По мнению протестующих, Вакуленко поддерживает российскую оккупацию Крыма, поэтому не имеет права выступать в Киеве. Они скандировали: "Крым — это Украина", "Баста — путинская шестерка".

Посетители концерта, в основном, отказывались отвечать на вопрос, почему пришли на это мероприятие, многие говорили, что "искусство вне политики". Они свободно проходили к входу в заведение, иногда между посетителями и активистами завязывались словесные перепалки.

Выступление должно было начаться в 20:00, но на момент окончания трансляции, в 20:35, не все посетители вошли в зал.

В 2020-ом Басте отменили запрет на въезд в Украину за концерты в оккупированном Крыму. Позже ему на три года закрыли въезд в Украину. В СБУ отмечают, что по закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу больше не посещало оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

В январе 2018 года Вакуленко из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года.

В сентябре 2020-го ему сняли запрет на въезд в Украину. В СБУ пояснили, что, по закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу не посещало Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

В конце апреля 2021-го стало известно, что Баста приехал в Киев.

23 июня в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Вакуленко в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Однако в Минкульте говорят, что не получали такого запроса.

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Вадим Ребрина

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