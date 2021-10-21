В России сняли кинопропаганду о Донбассе. Украина скопом внесла причастных в черный список
В черный список внесли 14 российских актеров. Все они причастны к съемкам пропагандистского фильма "Солнцепек" о российских оккупантах в Украине, пишет Министерство культуры и информационной политики.
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По представлению СБУ в список попали российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.
Теперь в черном списке находятся 227 человек.
В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
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