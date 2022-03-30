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Гарантии безопасности. Британия подает правильные сигналы и пример странам НАТО – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 10:50
Гарантии безопасности. Британия подает правильные сигналы и пример странам НАТО – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал правильным сигналом предварительное согласие Великобритании стать гарантом безопасности Украины. Об этом он написал в Telegram.

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"Британия делает правильные сигналы и дает пример другим странам НАТО и нашим западным партнерам", – написал он.

Читайте также: Гарантами нашей безопасности будут ведущие армии мира, в том числе "ядерные" – Подоляк

Марк Сировой
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Великобритания андрей ермак гарантии безопасности
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