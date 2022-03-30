Гарантии безопасности. Британия подает правильные сигналы и пример странам НАТО – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал правильным сигналом предварительное согласие Великобритании стать гарантом безопасности Украины. Об этом он написал в Telegram.

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"Британия делает правильные сигналы и дает пример другим странам НАТО и нашим западным партнерам", – написал он.

На переговорах с РФ в Стамбуле Украина предлагает договор с гарантиями безопасности в обмен на нейтральный статус. Глава фракции Слуги народа Арахамия заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

Постпред Британии в ООН Барбара Вудворд заявил, что Лондон готов быть одним из гарантов.

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Марк Сировой

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