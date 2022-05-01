Гайдай о "мобилизации" в ОРДЛО: Гибнут пачками, больницы забиты ранеными без рук и без ног

Сейчас на улицах оккупированных территорий Луганской области уже нет мужчин, а местные больницы переполнены ранеными "мобилизованными" из ОРДЛО с оторванными конечностями. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Obozrevatel.

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Гадай отметил, что тактика оккупантов – круглосуточно все обстреливать и бросать вперед "свежемобилизованных" из ОРДЛО, которые "гибнут просто пачками". Этим россияне пытаются утомить ВСУ, после чего бросают в атаку уже все свои силы и десятки единиц техники.

"Из той информации, которую мы снимаем с оккупированной части Луганской области, на данный момент мужчин на улицах вообще нет. Люди либо прячутся, либо пытаются каким-то образом сбежать", – сказал Гайдай.

Он также отметил, что "они и вояки никакие". В плен иногда попадают "мобилизованные", и это либо работяги, либо бюджетники, даже сотрудников предприятий критической инфраструктуры уже начали бросать на фронт.

"Настроения достаточно панические. Больницы забиты ранеными, которые просто разорваны на куски – без рук, без ног, куски оторваны. Ситуация у них очень-очень сложная", – сказал глава ОВА.

Гайдай также констатировал, что ситуация для украинских сил сейчас непростая, так как украинские защитники уже два месяца находятся под постоянными обстрелами. Тем не менее, отметил он, ВСУ держат рубежи и отходят на новые позиции только тогда, "когда уже не за что зацепиться" и когда уже разрушены все блиндажи.

Сегодня Генштаб сообщил, что на Слобожанском направлении армия РФ усиливает ударную группировку: завела сюда 1000 "мобилизованных" из ОРДЛО и развернула два дивизиона противовоздушной обороны.

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Оксана Житнюк

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