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Гайдай объяснил гибель "генпрокурора ЛНР" разборками среди оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 11:05
Гайдай объяснил гибель
Сергей Гайдай (Скриншот видео)

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай считает, что гибель "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко, которого взорвали на рабочем месте, стала следствием разборок среди оккупантов. Об этом он сказал в субботу в эфире телеканала Freeдом.

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"Начинаются внутренние разборки, был уничтожен "генпрокурор" так называемой "ЛНР". Я думаю, что это разборки между ним и гауляйтером Пасечником", – сказал Гайдай.

Он утверждает, что перед взрывом люди Пасечника задержали предпринимателей, которые имели отношение к Горенко.

"Их бросали в подвал, требуя показаний против "генпрокурора". То есть там были внутренние интриги. Возможно, они так закончились", – сказал Гайдай.

  • Сергей Горенко, которого называли "генеральным прокурором ЛНР", якобы погиб в результате взрыва в здании "генпрокуратуры" в Луганске 16 сентября.
  • Недавно сообщалось, что заместитель гауляйтера Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер после того, как неизвестный расстрелял его из пистолета. Позже пропагандисты РФ заявили, что гибель Гуры была инсценировкой ФСБ.
Андрій Водяний
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война взрыв Луганск Сергей Гайдай Сергей Горенко
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