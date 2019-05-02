Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 13:35

ГБР интересуется поставками оружия в Грузию при Ющенко

ГБР интересуется поставками оружия в Грузию при Ющенко - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Печерский суд разрешил ГБР изучить документы по поставкам оружия в Грузию в 2005 году

Реклама
Реклама

Печерский райсуд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к банковским счетам госпредприятия, которое в 2005 году, в период президентства Виктора Ющенко осуществляло поставки военного вооружения в Грузию. Счета, как следует из решения, были открыты в государственном Укргазбанке.

Досудебное расследование установило, что по результатам договоренностей, достигнутых Ющенко и президентом Грузии Михаилом Саакашвили в апреле 2005 г., Укрспецэкспорт и Министерство обороны Грузии подписали контракт на поставку в Грузию зенитно-ракетных комплексов, БТРов, танков и тому подобное.

Реклама

"Среди прочего, ЗРК "Бук-М1"- 1 шт., БМ 9А33БМ3 - 4 шт.; батарейный КП ПУ-12М9С482М - 1 шт., Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, с АБ-8 на одноосном прицепе - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосном прицепе - 1 шт.; тренажер операторов БМ 9Ф632, с АБ-8 на одноосном прицепе - 1 шт.; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина группового ЗИП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; электростанция ПЭС-100-Т/230-М/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1шт.; ЗРК "Оса-АКМ 9К33М3" - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А – 101 шт.; БТР-70 - 60 шт.", - уточняет суд.

Правом на передачу товара уполномочили дочернее предприятие Укрспецэкспорта - специализированную внешнеторговую фирму Прогресс.

Следователи пытаются выяснить истинную стоимость проданного военного имущества и возможные факты уменьшения такой стоимости тогдашними должностными лицами Министерства обороны Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: укрспецэкспорт, Грузия, гбр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 