ГБР интересуется поставками оружия в Грузию при Ющенко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Печерский райсуд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к банковским счетам госпредприятия, которое в 2005 году, в период президентства Виктора Ющенко осуществляло поставки военного вооружения в Грузию. Счета, как следует из решения, были открыты в государственном Укргазбанке.

Досудебное расследование установило, что по результатам договоренностей, достигнутых Ющенко и президентом Грузии Михаилом Саакашвили в апреле 2005 г., Укрспецэкспорт и Министерство обороны Грузии подписали контракт на поставку в Грузию зенитно-ракетных комплексов, БТРов, танков и тому подобное.

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"Среди прочего, ЗРК "Бук-М1"- 1 шт., БМ 9А33БМ3 - 4 шт.; батарейный КП ПУ-12М9С482М - 1 шт., Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, с АБ-8 на одноосном прицепе - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосном прицепе - 1 шт.; тренажер операторов БМ 9Ф632, с АБ-8 на одноосном прицепе - 1 шт.; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина группового ЗИП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; электростанция ПЭС-100-Т/230-М/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1шт.; ЗРК "Оса-АКМ 9К33М3" - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А – 101 шт.; БТР-70 - 60 шт.", - уточняет суд.

Правом на передачу товара уполномочили дочернее предприятие Укрспецэкспорта - специализированную внешнеторговую фирму Прогресс.

Следователи пытаются выяснить истинную стоимость проданного военного имущества и возможные факты уменьшения такой стоимости тогдашними должностными лицами Министерства обороны Украины.