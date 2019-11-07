ГБР не пустила Пашинского в суд: его жизни угрожает опасность

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ГБР не разрешила доставить бывшего депутата Сергея Пашинского в Святошинский райсуд на рассмотрение дела о расстреле активистов Майдана. В бюро говорят, что жизни и здоровью Пашинского якобы угрожает опасность, сообщает theБабель.

Пашинского должны были допросить сегодня как свидетеля по делу о расстреле Небесной сотни.

"ГБР информирует, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность. А потому перемещение подозреваемого является опасным", — заявил судья Сергей Дячук.

Допросить Пашинского по видеосвязи не позволили технические проблемы. Суд перенес допрос на 21 ноября.