ГБР не видит оснований для дела против Кивы за угрозу обезглавить

Илья Кива (фото - facebook.com/kivailya)

ГБР не увидела оснований для открытия уголовного дела по факту угроз депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы "отрезать голову" человеку за вопрос о джипах и охране. Об этом в Facebook сообщил экс-глава одесского Правого сектора Сергей Стерненко.

Ранее он написал заявление в ГБР на Киву по факту указанного инцидента. Сейчас бюро прислало Стерненко ответ.

Там не нашли в заявлении Стерненко оснований для открытия дела против Кивы.

"Регистрации в Едином реестре досудебных расследований подлежат заявления и сообщения, которые содержат достаточные сведения о факте совершения уголовного правонарушения. В то же время из содержания Вашего заявления не установлены достаточные основания, которые бы в данное время достоверно свидетельствовали о наличии признаков уголовных правонарушений…" - сказано в ответе ГБР.

4 ноября в интернете появилось видео, на котором Кива за вопрос о джипах и охране угрожает неизвестному собеседнику отрезать голову.

Тогда депутат написал в Facebook, что автор вопроса "вместе с друзьями-пи***асами" якобы "неделю за ним бегает" и "пытается спровоцировать" из-за того, что Кива "напоминает власти о деле Стерненко".