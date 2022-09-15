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ГБР открыло дело по факту ДТП с участием автомобиля Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 14:41
ГБР открыло дело по факту ДТП с участием автомобиля Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Сотрудники Государственного бюро расследования открыли уголовное производство по факту ДТП, которое произошло в центре Киева 14 сентября с участием автомобиля президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным ГБР, легковой автомобиль столкнулся с автомобилем президента и машинами сопровождения.

"Проводится весь комплекс необходимых следственных действий. По их результатам ДБР проинформирует общественность", – говорится в сообщении.

  • В ночь на 15 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что после полуночи автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве: у главы государства "серьезных повреждений не обнаружено". Водителя автомобиля, участника ДТП, забрала скорая помощь, сообщил Никифоров.



Вадим Ребрина
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дтп Владимир Зеленский
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