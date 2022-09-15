Зеленский попал в аварию в Киеве: президент обошелся без серьезных повреждений

15 сентября после полуночи автомобиль президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве: у главы государства "серьезных повреждений не обнаружено", сообщил в Facebook его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

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"Произошло столкновение легковушки с автомобилем президента и машинами сопровождения. <...> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", – описал ситуацию представитель главы государства.

По словам Никифорова, сопровождающие Зеленского медики оказали водителю легкового автомобиля неотложную помощь и передали карете скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выяснят правоохранители, отметил он.

Почему произошла такая ситуация, где именно, и другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.

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14 сентября Зеленский приехал на поднятие флага Украины в освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области и побывал в самом областном центре. Президент прошелся по городу и наградил военных.

Приезд главы государства в город в нескольких километрах от передовой вызвал истерику у российских пропагандистских СМИ и "военкоров" РФ, призывающих убивать украинцев и устроить гуманитарную катастрофу на территории страны.

Євген Пилипенко

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