ГБР подтвердило существование "дела Кривоноса": расследуют хищение имущества "Жулян"

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о хищении имущества аэропорта "Киев" (Жуляны) в первые дни войны. Бюро заявило, что "не занималось и не будет заниматься преследованием военных, но будет решительно пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне".

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Производство открыто по ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

В его рамках проверяется информация об обоснованности военных приказов об изъятии транспортных средств аэропорта и другого имущества.

Также исследуется правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы аэропорта, что не обусловливалось военной необходимостью.

28 августа журналист Юрий Бутусов заявил, что ДБР возбудило уголовное дело против Сергея Кривоноса и исследует причастность генерала к возможным противоправным действиям во время обороны "Жулян".

Кривонос заявил, что следователи якобы получили указание признать незаконным приказ о зачислении на военную службу, который подписал Валерий Залужный. Генерал также обвинил президента Зеленского в том, что он издал указ отменить его зачисление на службу, чтобы Залужный якобы не мог назначать его на руководящие должности, поскольку глава государства считает его политическим оппонентом.

29 августа Генеральный штаб заявил, что Кривонос руководил обороной аэропорта "Жуляны" в начале Великой войны с Россией как доброволец. После стабилизации ситуации вокруг Киева аэропорт "Жуляны" был взят под охрану территориальной обороной и Кривонос был "освобожден от оказания помощи" по обороне.

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Андрей Водяный

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