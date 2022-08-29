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ГБР подтвердило существование "дела Кривоноса": расследуют хищение имущества "Жулян"

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 13:07
ГБР подтвердило существование
Сергей Кривонос (Фото с личной страницы в Facebook)

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о хищении имущества аэропорта "Киев" (Жуляны) в первые дни войны. Бюро заявило, что "не занималось и не будет заниматься преследованием военных, но будет решительно пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне".

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Производство открыто по ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

В его рамках проверяется информация об обоснованности военных приказов об изъятии  транспортных средств аэропорта и другого имущества.

Также исследуется правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы аэропорта, что не обусловливалось военной необходимостью.

  • 28 августа журналист Юрий Бутусов заявил, что ДБР возбудило уголовное дело против Сергея Кривоноса и исследует причастность генерала к возможным противоправным действиям во время обороны "Жулян".
  • Кривонос заявил, что следователи якобы получили указание признать незаконным приказ о зачислении на военную службу, который подписал Валерий Залужный. Генерал также обвинил президента Зеленского в том, что он издал указ отменить его зачисление на службу, чтобы Залужный якобы не мог назначать его на руководящие должности, поскольку глава государства считает его политическим оппонентом.
  • 29 августа Генеральный штаб заявил, что Кривонос руководил обороной аэропорта "Жуляны" в начале Великой войны с Россией как доброволец. После стабилизации ситуации вокруг Киева аэропорт "Жуляны" был взят под охрану территориальной обороной и Кривонос был "освобожден от оказания помощи" по обороне.

Читайте также: Обороной "Жулян" командовал экс-заместитель командующего ССО Украины. Аэропорт выстоял

Андрей Водяный
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