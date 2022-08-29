Залужный назначал Кривоноса командовать обороной "Жулян" как добровольца — Генштаб

Генерал Сергей Кривонос руководил обороной аэропорта "Жуляны" в начале полномасштабной войны с Россией как доброволец, а его обвинения в адрес президента Владимира Зеленского неправдивы и недопустимы. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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В Генштабе сообщили, что проанализировали публикации в СМИ об обороне аэропорта "Киев" и отметили, что Госбюро расследований не ведет коммуникацию с военными через Telegram, а только через официальную переписку, как это предусмотрено законодательством.

Отмечается, что на сегодняшний день ГБР ведет такую переписку с Минобороны и Генштабом, чтобы выяснить факты и обстоятельства обороны аэропорта "Жуляны" с 24 февраля по 3 апреля, военные передали следователям всю запрашиваемую информацию.

Что касается участия генерал-майора запаса Сергея Кривоноса в обороне аэропорта в Генштабе заявили, что с начала большой войны с Россией его на добровольной основе назначили руководителем обороны "Жулян", учитывая его опыт обороны аэродрома в Краматорске в 2014 году. Решение назначить Кривоноса командующим обороной "Жулян" принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Военные подчеркнули, что с 24 февраля и по сегодняшний день Кривонос не находится на военной службе и не призывался во время мобилизации, они отметили, что документы, которые публикуют в СМИ, не являются основанием для призыва на воинскую службу, в том числе во время мобилизации, соответственно, никаких указаний от президента насчет его увольнения со службы быть не могло. В ходе стабилизации ситуации вокруг Киева, аэропорт "Жуляны" был взят под охрану территориальной обороной, и Кривонос был "освобожден от предоставления помощи" по обороне, заявили в Генштабе.

"Публичные заявления Сергея Кривоноса о влиянии президента на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства", — говорится в заявлении.

Военные обратились к политикам, журналистам и лидерам общественного мнения с просьбой удержаться от публичных оценок действий командования. 28 августа журналист Юрий Бутусов заявил , что ГБР открыло уголовное дело против Сергея Кривоноса и исследует причастность генерала к возможным противоправным действиям во время обороны "Жулян". Кривонос заявил, что следователи якобы получили указание признать незаконным приказ о зачислении на военную службу, который подписал Залужный. Генерал также обвинил президента Зеленского в том, что тот выдал указ отменить его зачисление на службу, чтобы Залужный якобы не мог назначать его на руководящие должности, так как глава государства считает его политическим оппонентом. 25 декабря 2020 года Кривонос раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России.

28 декабря в интервью НВ он заявил, что Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".

29 декабря Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО. В ОП объяснили, что Кривоноса уволили из-за того, что он "не работал в команде", а вместо этого "делал громкие политические заявления". Читайте также: Обороной "Жулян" командовал экс-замкомандующего ССО Украины. Аэропорт выстоял

Дмитрий Гриниченко

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