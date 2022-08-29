Залужный назначал Кривоноса командовать обороной "Жулян" как добровольца — Генштаб
Генерал Сергей Кривонос руководил обороной аэропорта "Жуляны" в начале полномасштабной войны с Россией как доброволец, а его обвинения в адрес президента Владимира Зеленского неправдивы и недопустимы. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В Генштабе сообщили, что проанализировали публикации в СМИ об обороне аэропорта "Киев" и отметили, что Госбюро расследований не ведет коммуникацию с военными через Telegram, а только через официальную переписку, как это предусмотрено законодательством.
Отмечается, что на сегодняшний день ГБР ведет такую переписку с Минобороны и Генштабом, чтобы выяснить факты и обстоятельства обороны аэропорта "Жуляны" с 24 февраля по 3 апреля, военные передали следователям всю запрашиваемую информацию.
Что касается участия генерал-майора запаса Сергея Кривоноса в обороне аэропорта в Генштабе заявили, что с начала большой войны с Россией его на добровольной основе назначили руководителем обороны "Жулян", учитывая его опыт обороны аэродрома в Краматорске в 2014 году. Решение назначить Кривоноса командующим обороной "Жулян" принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- 25 декабря 2020 года Кривонос раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России.
- 28 декабря в интервью НВ он заявил, что Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".
- 29 декабря Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО. В ОП объяснили, что Кривоноса уволили из-за того, что он "не работал в команде", а вместо этого "делал громкие политические заявления".
Читайте также: Обороной "Жулян" командовал экс-замкомандующего ССО Украины. Аэропорт выстоял
Комментарии