Кривонос заявил, что Арестович в 2018-м завел снайперов на минное поле. Тот отрицает
Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в интервью НВ, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Криовнос".
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Кривонос упомянул Арестовича, когда говорил о законопроекте о войсках территориальной обороны. По его словам, провести проект мешают люди, "которые не пошли воевать, прикрывшись "липовыми" и не "липовыми" бумажками, потом откуда-то всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины".
Он сказал, что пока "все адекватные профессионалы и патриоты были на войне", Арестович "остался и начал себя выдавать за военного суперспециалиста".
"Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, – а каким взводом, какой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?" – сказал Кривонос.
Арестович в комментарии LIGA.net ответил на слова Кривоноса, заявив, что маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе. "Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?" – добавил он.
Арестович заявил, что Кривонос "слепил легенду" и теперь распространяет ее. "Как замсекретаря СНБО он что, работает против Офиса президента, я так понимаю, против самого президента?" – сказал он.
Арестович также заявил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных".
"Что это за заведение (на минное поле, – ред.), когда человек остается там же и подрывается? Это как? Погубить лучших снайперов ВСУ ценой собственной смерти? Это очень большое исключение, что я остался цел", – добавил он.
По словам Арестовича, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в "попытке госпереворота 2017 года", снятии его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу Порошенко и раскрытию служебной принадлежности погибших снайперов.
- 8 декабря Арестович заявил, что каналы, связанные с Медведчуком, не являются врагами, работают по закону и он "приветствует их деятельность". При этом он отметил, что через эти каналы могут манипулировать спикеры.
- Позже он объяснил, что не может их называть врагами, поскольку речь идет об "украинских журналистах, гражданах Украины". При этом он признал, что некоторые гости этих каналов "систематически распространяют откровенно антиукраинские и пророссийские нарративы".
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