Кривонос заявил, что Арестович в 2018-м завел снайперов на минное поле. Тот отрицает

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в интервью НВ, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Криовнос".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кривонос упомянул Арестовича, когда говорил о законопроекте о войсках территориальной обороны. По его словам, провести проект мешают люди, "которые не пошли воевать, прикрывшись "липовыми" и не "липовыми" бумажками, потом откуда-то всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины".

Он сказал, что пока "все адекватные профессионалы и патриоты были на войне", Арестович "остался и начал себя выдавать за военного суперспециалиста".

"Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, – а каким взводом, какой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?" – сказал Кривонос.

Арестович в комментарии LIGA.net ответил на слова Кривоноса, заявив, что маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе. "Скажите, как лицо младше по званию и по должности может командовать группой, в которой есть более старшие по званию и должности?" – добавил он.

Арестович заявил, что Кривонос "слепил легенду" и теперь распространяет ее. "Как замсекретаря СНБО он что, работает против Офиса президента, я так понимаю, против самого президента?" – сказал он.

Арестович также заявил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных".

"Что это за заведение (на минное поле, – ред.), когда человек остается там же и подрывается? Это как? Погубить лучших снайперов ВСУ ценой собственной смерти? Это очень большое исключение, что я остался цел", – добавил он.

По словам Арестовича, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в "попытке госпереворота 2017 года", снятии его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу Порошенко и раскрытию служебной принадлежности погибших снайперов.

8 декабря Арестович заявил, что каналы, связанные с Медведчуком, не являются врагами, работают по закону и он "приветствует их деятельность". При этом он отметил, что через эти каналы могут манипулировать спикеры.

Позже он объяснил, что не может их называть врагами, поскольку речь идет об "украинских журналистах, гражданах Украины". При этом он признал, что некоторые гости этих каналов "систематически распространяют откровенно антиукраинские и пророссийские нарративы".

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.