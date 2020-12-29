Зеленский после критики уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО
29.12.2020, 20:10
Сергей Кривонос (Скриншот из видео 1+1/YouTube)
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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Согласно документу, генерал-майор Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны.
- 12 марта 2019 года Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО.
- 25 декабря он раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России. Кривонос сказал, что Украина не воюет "мясом". По его словам, идея президента нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.
- 28 декабря в интервью НВ он заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".
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