"Мы же не воюем мясом". Генерал ВСУ против идеи Зеленского мобилизовать женщин и мужчин

Идея президента Владимира Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России – нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены. Об этом сказал замсекретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос в интервью НВ, отметив, что Украина не воюет "мясом".

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"Это [окружение президента] рассказывает президенту, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, – мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", – сказал Кривонос.

По словам генерал-майора, в Украине патриотизм "не поддерживается на уровне государства", а мобилизационный резерв нужно воспитывать, в частности идеологически.

"2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество – убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается", – сказал замсекретаря СНБО.

Также Кривонос отметил, что, даже полностью мобилизовав людей, их надо научить воевать.

"Мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", – сказал он.

Генерал привел в пример недавнюю армяно-азербайджанскую войну, которая показала, что небольшое количество военных во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов.

"Огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", – резюмировал Кривонос.

Сегодня, 25 декабря, сообщалось, что Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма "будет большая война" и всеобщая мобилизация – мужчин и женщин.

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Наталия Медведева

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