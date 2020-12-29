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В ОП признали, что Зеленский уволил Кривоноса из СНБО за "громкие заявления"

29.12.2020, 23:43
В ОП признали, что Зеленский уволил Кривоноса из СНБО за
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

В Офисе президента сообщили, что президент уволил Сергея Кривоноса с должности замсекретаря СНБО из-за того, что он "не работал в команде", а вместо этого "делал громкие политические заявления". Об этом в комментарии LIGA.net сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Он сказал, что генерал Кривонос в СНБО "не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде".

"Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций нацбезопасности. Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции замсекретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Это точно не о государстве и не о ключевом экспертном органе нацбезопасности. Причины расставания более чем закономерны", – сказал Подоляк.

  • 25 декабря Кривонос раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России. Генерал сказал, что Украина не воюет "мясом". По его словам, идея президента нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.
  • 28 декабря в интервью НВ он заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".  Генерал упомянул Арестовича, когда говорил о законопроекте о войсках территориальной обороны. По его словам, провести проект мешают люди, "которые не пошли воевать, прикрывшись "липовыми" и не "липовыми" бумажками, потом откуда-то всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины".

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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