Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 11:40

ГБР получило доступ к документам по делу Укроборонпрома

ГБР получило доступ к документам по делу Укроборонпрома - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Суд предоставил ГБР доступ к документам НАБУ, которые касаются одного из фигурантов расследования коррупции в Укроборонпроме

Реклама
Реклама

Печерский суд дал следователям Государственного бюро расследований доступ к документам НАБУ, касающимся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования о коррупции в Укроборонпроме. Об этом говорится в решении суда.

ГБР расследует возможные злоупотребления работниками НАБУ по делу о завладении средствами Укроборонпрома.

Реклама

Также следователи ГБР проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве относительно поставок дальномеров на Харьковский бронетанковый завод.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гбр, набу, укроборонпром
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 