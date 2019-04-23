ГБР получило доступ к документам по делу Укроборонпрома

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Печерский суд дал следователям Государственного бюро расследований доступ к документам НАБУ, касающимся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования о коррупции в Укроборонпроме. Об этом говорится в решении суда.

ГБР расследует возможные злоупотребления работниками НАБУ по делу о завладении средствами Укроборонпрома.

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Также следователи ГБР проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве относительно поставок дальномеров на Харьковский бронетанковый завод.