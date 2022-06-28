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ГБР проверит заявление о коррупции и домогательствах в патрульной полиции Кривого Рога

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 20:11
ГБР проверит заявление о коррупции и домогательствах в патрульной полиции Кривого Рога - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий руководством патрульной полиции Кривого Рога после того, как неизвестный опубликовал в TikTok видео, где обвиняет полицейских в коррупции, преследовании подчиненных и домогательствах к женщинам-полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По словам мужчины на видео, руководство патрульной полиции Кривого Рога якобы организовало преступную группировку с месячным коррупционным оборотом в 500 000 грн.

"Я уже молчу за систематические нарушения прав полицейских, запугивание последних от дружественных к руководству организованных уголовных элементов", – сказал автор видео.

Он также заявил, что руководство полиции якобы принуждает женщин-полицейских к сексу. "А в случае отказа – сразу на блокпост или пеший патруль", – сказал мужчина.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий руководством патрульной полиции в Кривом Роге (ч. 2 ст. 365 УК) и пообещали "всестороннее досудебное расследование".

"Призываем автора обращения и сотрудников патрульной полиции к сотрудничеству со следствием", – сказано в сообщении ГБР.

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Вадим Ребрина
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коррупция полиция кривой рог гбр
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