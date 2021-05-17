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ГБР раскрыло вероятную схему растаможки автомобилей из Грузии по заниженным ценам

17.05.2021, 13:27
ГБР раскрыло вероятную схему растаможки автомобилей из Грузии по заниженным ценам - Фото
Фото: LIGA.net

12 мая Госбюро расследований провело обыски в Киевской таможне, а также на таможенных постах "Лиски", "Киев – Столичный" и "Киев – Западный". Согласно данным следствия чиновники якобы растаможивали авто из Грузии по заниженной стоимости, говорится в пресс-релизе бюро.

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Досудебное расследование установило, что с 2019 года сотрудники таможни и таможенных постов могли оформлять транспортные средства по заниженной таможенной стоимости, в результате чего бюджету были нанесены многомиллионные убытки.

Таможенники якобы искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальными ценами. В ГБР подчеркнули, что неоплаченные платежи с каждой машины могли составлять 15 000 – 120 000 грн, а каждый месяц обычно оформляется около 300 автомобилей.

Сейчас проводится досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия. Максимальное наказание составляет до шести лет лишения свободы.

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Дарья Мостовая
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