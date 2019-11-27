ГБР: Сотрудники СБУ отмывали взятки через благотворительный фонд

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Госбюро расследований заявило, что сотрудники департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ якобы брали взятки и "отмывали" их через благотворительный фонд. Об этом первый замдиректора ГБР Ольга Варченко написала в Facebook.

По предварительной версии следствия, сотрудники СБУ получали взятки от предпринимателей за обещание не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам: с каждого брали от 20 000 до 300 000 грн.

Следствие считает, что первый замначальника департамента давал подчиненным перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги, затем приказывал давить на них морально, пока не заплатят определенную сумму.

Деньги переводились на счета благотворительного фонда, после - на подконтрольные предприятия. Часть средств проходила по документам как оплата ремонтных работ в зданиях департамента, закупка стройматериалов и зарплата строителям, остальные деньги наличными передавались должностным лицам департамента.

В случае доказательства виновным грозит до 10 лет тюрьмы.

В октябре СБУ передала ГБР результаты "системной" внутренней проверки насчет возможного давления сотрудников спецслужбы на бизнес и незаконного уничтожения вещдоков. Провели 23 проверки и служебных расследования: к 55 сотрудникам были "приняты управленческие меры".

Читайте также: ГБР передало в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко