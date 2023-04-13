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ГБР задержало сотрудника Госпогранслужбы, его подозревают в продаже оружия бандитам – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 17:40
ГБР задержало сотрудника Госпогранслужбы, его подозревают в продаже оружия бандитам – фото - Фото
Фото - ГБР

Госбюро расследований сообщило, что задержало сотрудника правоохранительных органов Одесской области по подозрению в продаже оружия и боеприпасов криминалитету.

В ГБР утверждают, что подозреваемый (на опубликованном ГБР фото его удостоверения видна печать Государственной пограничной службы) похищал оружие в своей воинской части и продавал его уголовникам, которые ранее уже привлекались к ответственности за торговлю оружием.

12 апреля он был задержан с поличным при попытке продажи почти полтутора тысяч боевых патронов и пистолета, за которые он хотел получить $600.

Фото – ГБР

Фото – ГБР

По оперативным данным, подозреваемый с ноября 2022 года успел продать боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты Ф-1.

Задержанному будет объявлено о подозрении в незаконном сбыте оружия, санкция по этой статье в случае вынесения обвинительного приговора предусматривает до семи лет лишения свободы.

  • 27 января 2021 года СБУ сообщала о разоблачении семьи киевлян, организовавшей контрабанду деталей для пулеметов и снайперских винтовок.
  • 26 февраля 2021 года полиция заявила о задержании человека по подозрению в незаконной продаже огнестрельного оружия и гранат на территории Киева.

Сергій Бережний
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одесская область госбюро расследований продажа оружия
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