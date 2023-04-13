ГБР задержало сотрудника Госпогранслужбы, его подозревают в продаже оружия бандитам – фото
Госбюро расследований сообщило, что задержало сотрудника правоохранительных органов Одесской области по подозрению в продаже оружия и боеприпасов криминалитету.
В ГБР утверждают, что подозреваемый (на опубликованном ГБР фото его удостоверения видна печать Государственной пограничной службы) похищал оружие в своей воинской части и продавал его уголовникам, которые ранее уже привлекались к ответственности за торговлю оружием.
12 апреля он был задержан с поличным при попытке продажи почти полтутора тысяч боевых патронов и пистолета, за которые он хотел получить $600.
По оперативным данным, подозреваемый с ноября 2022 года успел продать боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты Ф-1.
Задержанному будет объявлено о подозрении в незаконном сбыте оружия, санкция по этой статье в случае вынесения обвинительного приговора предусматривает до семи лет лишения свободы.
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