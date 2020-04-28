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ГБР завершило расследование по делу экс-нардепа Пашинского

ГБР завершило расследование по делу экс-нардепа Пашинского - Фото
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.04.2020, 15:47

ГБР завершило расследование по делу экс-нардепа от НФ Сергея Пашинского, который стрелял в гражданина

Государственное бюро расследований завершило расследование относительно нардепа V-VIII созывов Верховной Рады, который стрелял в гражданина. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

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Речь идет об экс-нардепе от Народного фронта Сергее Пашинском.  

Следствие установило, что 31 декабря 2016 года нардеп выстрелил из пистолета в ногу гражданина во время конфликта. В результате последний получил огнестрельный осколочный перелом кости левой ноги, что привело к наступлению инвалидности. 

Стороне защиты предоставили доступ к материалам дела. Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, если его вина будет доказана.

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Владислав Сердюк
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