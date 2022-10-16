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"Где Грады? Где самолеты? Везут неподготовленное мясо. Не верьте никому" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 19:12
Фото - Facebook Министерство обороны Украины

Офицер армии государства-агрессора в телефонном разговоре говорит, что воюет "как в каменном веке", и что вместо подкрепления Россия везет на фронт "неподготовленное мясище". Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки. 

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"Те, которых сейчас наберут (по мобилизации. – Ред.), это просто поедет неподготовленное мясище сюда", – говорит офицер.

Его собеседник возражает, что мобилизованным обещали месячную подготовку.

Офицер говорит, что "не будет никто никого обучать", и что ему тоже обещали, что будут два месяца обучать, а вместо этого и ему, и другим контрактникам, многие из которых "автомат в руках не держали", сократили обучение до одной недели. "Не верьте никому", – советует он собеседнику. 

Про ЧВК Вагнера он рассказывает, что привезли на фронт "уголовников с тяжелыми сроками" и собираются их "пустить вперед". 

Поддержку армии РФ авиацией и артиллерией офицер тоже не видит: "Я говорю: где Грады? Где самолеты? Вообще где все?"   

Слушайте также: "Путин с этой мобилизацией облажался жестко, тут все его проклинают" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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телефонный разговор оккупанти перехват ГУР
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