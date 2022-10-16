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"Путин с этой мобилизацией облажался жестко, тут все его проклинают" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 15:41
Иллюстративное изображение (Фото - социальные сети)

Оккупант в телефонном разговоре с женой жалуется на то, что у них в части "каждый сам за себя", и обвиняет российского диктатора Владимира Путина, что тот "наворотил дел", а военным "теперь расхлебывать все это".  Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки

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Военный сначала жалуется на здоровье – у него запущенная форма стрептодермии, которую он лечит принятыми в российской глубинке дикарскими методами, так как подходящих лекарств нет и он даже за посылкой не может сходить. 

Он также говорит, что даже перекись просить у сослуживцев не имеет смысла – "каждый сам за себя, если у кого-то что-то есть, то он не даст". 

Дальше он обсуждает с женой мобилизацию в России и говорит, что "это все равно, что трусы на голову надеть" и что "Путин с этой мобилизацией (обделался) жестко".

При этом контракт у него уже закончился, но уехать он не может, так как его теперь считают "мобилизованным".  

"Скажи спасибо нашему  главнокомандующему, который (наделал) тут делов... Сволочь такая, блин! Как мы его тут проклинаем – это просто не передать словами. Его и его братию тупорылую, которая нас сюда кинула, а теперь нам всем тут расхлебывать то, что они там натворили", – говорит он.  

Слушайте также: "Убежать нереально – свои пристрелят". Перехват СБУ о заградотрядах в российской армии

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
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