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"Убежать нереально – свои пристрелят". Перехват СБУ о заградотрядах в российской армии видео

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 10:45
Фото: EPA
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Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный телефонный разговор российского военного с супругой, в котором он признает существование заградительных отрядов в оккупационной армии.

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"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – заявил оккупант.

Он также жалуется жене, что "по документам" он вообще не должен находиться на войне, потому что по плану должен быть на учениях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" – говорится в телефонном разговоре, опубликованном СБУ.

Андрій Водяний
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война сбу заградотряд
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