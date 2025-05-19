Гендиректор американского канала CBS уволилась из-за иска Трампа на $20 млрд

Президент США возмутился на телеканале после интервью с Камалой Гаррис

Венди Макмегон (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Генеральный директор CBS News Венди Макмегон неожиданно ушла в отставку со своей должности на фоне юридического противостояния компании с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

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Причиной своего увольнения Макмегон назвала "постоянные разногласия с руководством компании" по урегулированию иска Трампа к CBS News на $20 млрд.

"Стало понятно, что мы с компанией не согласны по поводу дальнейших действий", – заявила она.

Президент США обвинил программу CBS "60 минут" в манипулятивном редактировании интервью, которое вышло в прошлом году с его оппоненткой на выборах, вице-президентом США Камалой Гаррис.

В прошлом месяце он заявил, что интервью CBS с Гаррис "обманули американский народ на уровне, невиданном ранее на политической арене".

Компания Paramount, владеющая CBS, в прошлом месяце начала переговоры с адвокатами Трампа по урегулированию иска, поскольку Paramount хочет продать телеканал, требующий одобрения администрации Трампа.

Это вторая отставка на канале за последний месяц. В апреле уволился исполнительный продюсер программы "60 минут" Билл Оуэнс, заявив, что "больше не имеет журналистской независимости в своей работе".