Гендиректорка американського каналу CBS звільнилася через позов Трампа на $20 млрд
Генеральна директорка CBS News Венді Макмегон несподівано пішла у відставку зі своєї посади на тлі юридичного протистояння компанії з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Politico.
Причиною свого звільнення Макмегон назвала" постійні розбіжності з керівництвом компанії" щодо врегулювання позову Трампа до CBS News на $20 млрд.
"Стало зрозуміло, що ми з компанією не згодні щодо подальших дій", – заявила вона.
Президент США звинуватив програму CBS "60 хвилин" в маніпулятивному редагуванні інтерв'ю, яке вийшло минулого року з його опоненткою на виборах, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
Минулого місяця він заявив, що інтерв'ю CBS з Гарріс "обдурило та ошукало американський народ на рівні, небаченому раніше на політичній арені".
Компанія Paramount, яка володіє CBS, минулого місяця розпочала переговори з адвокатами Трампа щодо врегулювання позову, оскільки Paramount хоче продати телеканал, що потребує схвалення адміністрації Трампа.
Це друга відставка на каналі за останній місяць. У квітні звільнився виконавчий продюсер програми "60 хвилин" Білл Оуенс, заявивши, що "більше не має журналістської незалежності у своїй роботі".
- 24 березня стало відомо, що головред журналу The Atlantic отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися воєнні плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Після цього Трамп розпочав різні атаки на The Atlantic, а також інші медіа, зокрема The New York Times.