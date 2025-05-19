Гендиректорка американського каналу CBS звільнилася через позов Трампа на $20 млрд

Президент США обурився на телеканал після інтерв'ю з Камалою Гарріс

Венді Макмегон (Фото: BONNIE CASH /EPA)

Генеральна директорка CBS News Венді Макмегон несподівано пішла у відставку зі своєї посади на тлі юридичного протистояння компанії з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Politico.

Причиною свого звільнення Макмегон назвала" постійні розбіжності з керівництвом компанії" щодо врегулювання позову Трампа до CBS News на $20 млрд.

"Стало зрозуміло, що ми з компанією не згодні щодо подальших дій", – заявила вона.

Президент США звинуватив програму CBS "60 хвилин" в маніпулятивному редагуванні інтерв'ю, яке вийшло минулого року з його опоненткою на виборах, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Минулого місяця він заявив, що інтерв'ю CBS з Гарріс "обдурило та ошукало американський народ на рівні, небаченому раніше на політичній арені".

Компанія Paramount, яка володіє CBS, минулого місяця розпочала переговори з адвокатами Трампа щодо врегулювання позову, оскільки Paramount хоче продати телеканал, що потребує схвалення адміністрації Трампа.

Це друга відставка на каналі за останній місяць. У квітні звільнився виконавчий продюсер програми "60 хвилин" Білл Оуенс, заявивши, що "більше не має журналістської незалежності у своїй роботі".