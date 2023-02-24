Генерал Милли мог бы ускорить поставки оружия, это напрямую зависит от него – Зеленский
Президент Владимир Зеленский не слышал от главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что россиян якобы "не удастся полностью выгнать из Украины". Об этом он заявил на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
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Отвечая на вопрос, что президент думает о точке зрения генерала Милли, будто россиян не удастся полностью выгнать из Украины, Зеленский сказал, что сам он такого от генерала не слышал.
"Мы знакомы с генералом Милли, встречались лично, и если бы генерал придерживался такого мнения, я бы, наверное, это от него услышал", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что выполнение этой задачи (полностью выгнать россиян из Украины) зависит от международной поддержки, и "если генерал Милли хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врагов из нашей страны, он мог бы ускорить поставки оружия, которые от него очень и очень зависят", – считает президент.
Он также отметил, что поддержка Украины со стороны США более чем ярко проявилась в недавнем визите в Киев президента США Джо Байдена.
"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский.
- Президент проводит большую пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости" в годовщину начала полномасштабного вторжения России. LIGA.net ведет прямую трансляцию.
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