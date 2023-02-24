UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Милли мог бы ускорить поставки оружия, это напрямую зависит от него – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 18:29
Генерал Милли мог бы ускорить поставки оружия, это напрямую зависит от него – Зеленский - Фото
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского (Фото - скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский не слышал от главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что россиян якобы "не удастся полностью выгнать из Украины". Об этом он заявил на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, что президент думает о точке зрения генерала Милли, будто россиян не удастся полностью выгнать из Украины, Зеленский сказал, что сам он такого от генерала не слышал.  

"Мы знакомы с генералом Милли, встречались лично, и если бы генерал придерживался такого мнения, я бы, наверное, это от него услышал", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что выполнение этой задачи (полностью выгнать россиян из Украины) зависит от международной поддержки, и "если генерал Милли хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врагов из нашей страны, он мог бы ускорить поставки оружия, которые от него очень и очень зависят", – считает президент.

Он также отметил, что поддержка Украины со стороны США более чем ярко проявилась в недавнем визите в Киев президента США Джо Байдена.

"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский. 

Читайте также: Год несокрушимости: Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский военная помощь Марк Милли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 