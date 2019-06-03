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03.06.2019, 18:19

Генпродюсер Прямого заявил об увольнении – Новое время

Генпродюсер Прямого заявил об увольнении – Новое время - Фото
Алексей Семенов (фото - prm.ua)

Каковы причины такого решения, не сообщается

Генеральный продюсер телеканала Прямой Алексей Семенов написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в комментарии Новому времени.

"Да, сегодня написал заявление", — сказал Семенов.

Он работал на телеканале с момента его запуска в 2017 году.

Каковы причины такого решения, не сообщается.

Как стало известно сегодня, телеканал Прямой купил квартиру семье погибшего на шахте "Лесная" во Львовской области горняка Михаила Павлика. Этому предшествовал небольшой скандал с участием президента Владимира Зеленского

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Теги: Прямой, телеканал, Алексей Семенов
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