Генпродюсер Прямого заявил об увольнении – Новое время

Алексей Семенов (фото - prm.ua)

Генеральный продюсер телеканала Прямой Алексей Семенов написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в комментарии Новому времени.

"Да, сегодня написал заявление", — сказал Семенов.

Он работал на телеканале с момента его запуска в 2017 году.

Каковы причины такого решения, не сообщается.

Как стало известно сегодня, телеканал Прямой купил квартиру семье погибшего на шахте "Лесная" во Львовской области горняка Михаила Павлика. Этому предшествовал небольшой скандал с участием президента Владимира Зеленского.