Перепалка с Зеленским: Прямой купил квартиру семье шахтера

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Телеканал Прямой купил квартиру семье погибшего на шахте "Лесная" во Львовской области горняка Михаила Павлика. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Согласно сообщению, в квартире будут жить вдова погибшего и трое их детей.

"Очень рада, что женщина и трое детей будут иметь свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная". Этот псевдоконфликт с президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто. Президент обещал, а Прямой канал сделал", - сказала журналист канала Ольга Зелиско.

Трехкомнатная квартира площадью 72 кв м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28, говорится в сообщении.



30 мая во время визита на шахту "Лесную", где погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с журналисткой телеканала Прямой.

Зеленский попросил группу шахтеров ГП Львовуголь рассказать о проблемах на предприятии.

В какой-то момент он перебил говорившего горняка и обратился к журналистке Прямого с вопросом о ее самочувствии. Перепалка закончилась тем, что Зеленский призвал Прямой вместе купить квартиру семьям погибших.