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Генпрокуратура вызвала Пинчука на допрос

Генпрокуратура вызвала Пинчука на допрос - Фото
Виктор Пинчук (фото - пресс-служба YES)
14.08.2019, 20:29

Согласно обнародованной информации, допрос назначен на 27 августа

Генеральная прокуратура вызвала украинского бизнесмена Виктора Пинчука на допрос в управление специальных расследований в качестве свидетеля. Сообщение об этом и повестка опубликованы на сайте ГПУ.

Отмечается, что речь идет об уголовном производстве № 42016000000002148 от 19 августа 2016 года и проведении с участием Пинчука в качестве свидетеля процессуальных действий.

Согласно обнародованной информации, допрос назначен на 27 августа на 11:00.

По данным Интерфакс-Украина, Пинчука вызывают в качестве свидетеля в деле относительно "черной бухгалтерии" Партии регионов.

  • 31 мая 2016 года журналисты обнародовали так называемую "черную бухгалтерию" Партии регионов - несколько десятков страниц рукописного текста, в которых расписаны многомиллионные расходы партии в рамках политической коррупции.

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виктор пинчук черная бухгалтерия
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