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Генсек НАТО поздравил с Днем Независимости. Прочитал стих Шевченко – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 12:39
Генсек НАТО поздравил с Днем Независимости. Прочитал стих Шевченко – видео - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter поздравил Украину с Днем Независимости, начав речь со стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко.

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"Не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені", – Столтенберг произнес английскую версию этих строк Шевченко и подчеркнул: НАТО тоже не все равно.

Генсек НАТО отметил, что война РФ против Украины – крупнейший кризис для безопасности Европы со времен Второй мировой. По его словам, украинская армия и народ показали невероятную смелость и упорство.

"Под лидерством президента Зеленского вы – вдохновение для всего мира", – сказал Столтенберг и заверил: украинцы могут рассчитывать на поддержку Альянса столько, сколько потребуется.

"На саммите в Мадриде лидеры четко дали понять: сильная, независимая Украина – жизненно важна для стабильности евроатлантического региона. Украина должна восторжествовать и Украина восторжествует. В ваш День Независимости я желаю вам силы и успеха", – подытожил Столтенберг.

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Марк Сировой
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нато йенс столтенберг тарас шевченко день независимости
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