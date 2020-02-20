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Генсек ОБСЕ: Планирую скоро посетить Донбасс

Генсек ОБСЕ: Планирую скоро посетить Донбасс - Фото
Томас Гремингер (фото - пресс-служба ОБСЕ)
20.02.2020, 15:09

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер не назвал точной даты визита в Украину

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину, в ходе которого планирует поездку на Донбасс. Об этом он сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ сегодня в Вене, сообщает Укринформ.

"Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно совершили визиты в Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем", - отметил Гремингер.

Он призвал совместно работать над тем, чтобы "поддерживать набранный темп" в вопросе мирного урегулирования военного конфликта в Украине.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы использовался каждый шанс для достижения мира на Донбассе.

"Сейчас мы имеем окно возможностей, чтобы обеспечить дополнительный, существенный результат на пути выполнения минских договоренностей", - подчеркнул он.

  • 24 декабря Гремингер заявлялРоссия будет оказывать поддержку боевикам в ОРДЛО, если они окажутся под военным давлением.

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