Бой у Золотого. Что зафиксировали наблюдатели ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов в районе Золотого, где вчера, 18 февраля, произошел бой. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

Утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала "существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов".

Ориентировочно в 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия.

"В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника", - отметили в пресс-службе, уточнив, что всю информацию предоставят в отчетах.

СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист , спустя час - штаб ООС.

Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали выполнение минских соглашений и наступление поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе 18 февраля.

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