Совбез ООН собрался на заседание по Донбассу: трансляция

В Нью-Йорке началось заседание Совета безопасности ООН, на котором будут обсуждать в частности, наступления поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

Кроме того стороны обсудят условия для выполнения минских договоренностей. Украинскую делегацию возглавил заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Заседание было созвано по инициативе России, которая попыталась обвинить Украину в продолжающейся войне на Донбассе.

Представитель США напомнила о том, что Россия оккупировала украинский Крым и вызвала конфликт на востоке. Дипломат отметила позитивные усилия Украины и подчеркнула, что Россия продолжает финансировать боевиков и назвала сегодняшнее обострение на Донбассе очередным нарушением минских договоренностей со стороны России. Она подтвердила позицию США, поддерживающую Украину и осуждающую действия России.

Представитель Германии напомнил о том, что сегодня – 5 лет с момента боевых действий в Дебальцево, и сказал, что Россия продолжает нарушать минские соглашения. Он ответил представителю России, который в начале заседания обвинил Украину в нарушении минских соглашений, сказав, что ситуация как раз обратная – Россия полностью ответственна за продолжающиеся боевые действия на Донбассе, в том числе – за сегодняшнее обострение.

Представитель Великобритании обвинила Россию в том, что та пытается ввести в заблуждение мировое сообщество относительно ситуации на Донбассе и выразила согласие с позицией Германии. Она отметила, что цель России - контролировать ситуацию в Украине. Представитель Великобритании сообщила о фактах наличия у боевиков современного российского оружия, а также заявила, что инициатором боевых действий на Донбассе является Россия, которая продолжает подпитывать конфликт.

Представитель Эстонии подверг резкой критике сегодняшнее обострение в Луганской области. Он назвал нападение вооруженных формирований финансируемых Россией боевиков очередной главой в агрессии РФ против территориальной целостности Украины. Он отметил, что Россия продолжает нарушать минские соглашения. Он призвал РФ вывести войска с оккупированных территорий и перестать оказывать политическое давление на Украину.

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