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Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 06:53
Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины отбили атаки россиян на Бахмут и Марьинку, попытки оккупантов наступать под Купянском и Лиманом тоже провалились. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 10 мая.

Как отмечается, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершили 46 атак.

Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение, вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имели.

Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта

Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступление. За прошедшие сутки они безуспешно пытались наступать в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши защитники сбили шесть вражеских БпЛА разных типов, три из них – типа "шахед".

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

  • Вчера, 9 мая 2023 года, под Бахмутом ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера

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Наталія Медведєва
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