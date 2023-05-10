Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта

Вооруженные Силы Украины отбили атаки россиян на Бахмут и Марьинку, попытки оккупантов наступать под Купянском и Лиманом тоже провалились. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 10 мая.

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Как отмечается, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершили 46 атак.

Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение, вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имели.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступление. За прошедшие сутки они безуспешно пытались наступать в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши защитники сбили шесть вражеских БпЛА разных типов, три из них – типа "шахед".

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Вчера, 9 мая 2023 года, под Бахмутом ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера

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Наталія Медведєва

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