Генштаб: Атаки россиян на Бахмут и Марьинку отбиты, под Купянском и Лиманом тоже – карта
Вооруженные Силы Украины отбили атаки россиян на Бахмут и Марьинку, попытки оккупантов наступать под Купянском и Лиманом тоже провалились. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 10 мая.
Как отмечается, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершили 46 атак.
Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
На Купянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение, вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имели.
В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.
На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступление. За прошедшие сутки они безуспешно пытались наступать в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.
За прошедшие сутки наши защитники сбили шесть вражеских БпЛА разных типов, три из них – типа "шахед".
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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