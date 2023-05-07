Генштаб: Бои за Бахмут и Маринку. Россияне пробовали атаковать у Купянска и Лимана – карта

За минувшие сутки Силы обороны продолжали оборонять Бахмут и Марьинку, отбили атаки российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 7 мая.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Идут тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки.

На Лиманском направлении захватчики безуспешно пытались наступать в направлении Белогоровки и Спорного.

В Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе города Марьинка.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили семь ударных и восемь разведывательных БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области.

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Наталія Медведєва

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