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Генштаб: Ил-76 с российским десантом сел в Гомеле и будет выдвигаться из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 11:02

Генштаб дал оперативную сводку по российскому вторжению на 10:00, 25 февраля, в которой сказано, что в Гомеле (Беларусь) совершил посадку российский Ил-76 с десантниками на борту. 

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Генштаб предполагает, что из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

Полную сводку по ситуации на 10:00 25 января от Генштаба можно прочитать здесь.   

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Сергей Бережной
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агрессия России
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