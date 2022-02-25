Генштаб: Ил-76 с российским десантом сел в Гомеле и будет выдвигаться из Беларуси

Генштаб дал оперативную сводку по российскому вторжению на 10:00, 25 февраля, в которой сказано, что в Гомеле (Беларусь) совершил посадку российский Ил-76 с десантниками на борту.

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Генштаб предполагает, что из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

Полную сводку по ситуации на 10:00 25 января от Генштаба можно прочитать здесь.

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Сергей Бережной

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