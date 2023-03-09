Генштаб: Очередной массированный ракетный удар РФ и бои на Донбассе

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и гражданскому населению, погибли мирные люди. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Генштаб отмечает, что РФ не отказывается от намерений оккупировать Украину, но при отсутствии значимых успехов на поле боя продолжает применять тактику террора, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

За прошедшие сутки противник выпустил 84 ракеты, 34 были уничтожены, еще восемь не достигли целей. Также оккупанты нанесли 12 авиационных ударов, задействовали восемь БПЛА типа Shahed-136, половина из которых была сбита.

Угроза нанесения Россией новых ракетных ударов по всей территории Украины сохраняется.

Как сообщает Генштаб, противник не оставляет попыток окружить Бахмут с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник остается в обороне.

Генштаб сообщает, что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области россияне все более открыто мародерствуют, они вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество и бытовую технику грузовыми автомобилями, которые перед этим доставляли им боеприпасы.

Авиация Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, установку РЭБ и ЗРК на огневой позиции.

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Сергій Бережний

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